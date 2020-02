Brescia-Napoli 1-2: seconda vittoria di fila in trasferta per gli azzurri

Il Napoli espugna Brescia per 2-1 e centra la seconda vittoria consecutiva in trasferta in campionato, terza se si considera anche il successo a Milano in Coppa Italia contro l'Inter.

Di Insigne su calcio di rigore e Fabian Ruiz nella ripresa le reti che ribaltano le sorti del match, dopo il vantaggio dei padroni di casa nella prima frazione siglato da Chancellor, sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Da segnalare l'ennesima brutta pagina sugli spalti, con beceri cori nei confronti dei partenopei, in particolare un prolungato e ripetuto "Napoletano coronavirus" scandito dai tifosi bresciani nel corso del secondo tempo.