San Paolo, l'assessore Borriello e la pace col Napoli: "De Laurentiis è contentissimo dell'accordo"

L'assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha fatto chiarezza sulla situazione che intercorre tra città e Ssc Napoli a proposito dello Stadio San Paolo. Così a Canale 21 nel corrso di Supersport 21.

"Il 5 febbraio – ha spiegato Borriello – abbiamo messo a posto i conti con le pendenze che riguardavano i lavori anticipati dal presidente De Laurentiis. Abbiamo messo una pietra sopra completamente sul passato".

"Ci sono ancora soltanto due annualità da sistemare, 2016-2017 e 2017-2018 – ha proseguito Borriello – Abbiamo una proposta di dieci anni che deve arrivare in Giunta a brevissimo, poi ci saranno approfondimenti nel Consiglio comunale nel giro di un paio di mesi".

"La pace – sentenzia chiaro l'assessore – è stata sancita con la Ssc Napoli. Il meccanismo pubblico-privato è sempre complesso, ma l'intesa è stata trovata. De Laurentiis ha firmato, è contentissimo di questo accordo. Non aspetta che de Magistris vada via, c'è un impegno da parte del presidente del Napoli".

Sui lavori al San Paolo per le Universiadi

Sui lavori al San Paolo ha aggiunto: "Stiamo ancora in una fase delicata. Sulla questione sediolini abbiamo avuto una settimana di ritardo perché l'apertura delle buste ha avuto degli approfondimenti. L'aspetto tecnico richiede molta attenzione, c'è una commissione che sta lavorando e abbiamo fiducia in loro per accelerare i lavori. Mi dispiace se c'è stata un'interpretazione errata sul ritardo sui sediolini, ma dipende anche dalla proposta che farà la ditta per questo tipo di lavori. Rispetteremo tutti i tempi e porteremo a casa i nostri risultati. I tabelloni luminosi verranno messi tutti alla fine del campionato".