Bonaventura al Napoli: Raiola ne parla con la società azzurra

Il centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura è in scadenza di contratto. Il suo rapporto con la società rossonera cesserà nell'estate 2020 e, al momento, non pare possibile un rinnovo contrattuale. Questo è quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport. Fra le società a cui Mino Raiola, agente di Bonaventura, si sta rivolgendo per il futuro del suo assistito, c'è anche il Napoli.

Al momento, però, la società azzurra sta valutando soprattutto le situazioni interne più delicate (leggasi Callejon e Mertens) per capire che tipo di mercato sarà quello dell'estate 2020.