Serie A, il Napoli chiude il campionato a bocca asciutta: 3-2 a Bologna

Non arriva la fatidica quota 80 nella prima stagione di Ancelotti. Il Napoli cade infatti all'ultima giornata a Bologna, un 3-2 che, attraverso una sola partita, mostra ai tifosi tutte le lacune che hanno caratterizzato un'intera stagione. Nella prima frazione Verdi e Milik sfiorano il vantaggio dopo un ottimo avvio di gara. Alla lunga, però, il Napoli arretra, si mostra per quello che è - una squadra senza motivazioni - e il Bologna affonda. Santander trova il vantaggio al 42esimo: Palacio supera Malcuit, cross al centro per il puntero che sovrasta Luperto e di testa batte Karnezis. Il Napoli sbanda e si trova di due gol sotto in due minuti. Dzemaili non trova ostacoli, tiro da fuori per l'ex Napoli che batte il portiere e non esulta.

Nella ripresa il Napoli sembra intenzionato a riprendersi. E' Ghoulam (primo gol stagionale) ad accorciare le distanze. L'algerino riceve palla dopo un ottimo inserimento e trafigge Skorupski. Escono Insigne (pessima prova) e Verdi, dentro Callejon e Mertens. Ed è proprio il belga a trovare l'insperato pareggio al 77esimo, ben servito da Younes. Quando tutto sembra andare bene al Napoli, e anche una vittoria sarebbe nelle corde (palo di Zielinski), ecco che il carattere viene meno: ancora Santander, bravo a deviare il tiro di Svanberg, porta in vantaggio i suoi. C'è tempo per il ritorno in campo del giovane promettente Gaetano, e niente più. Il campionato, d'altronde, era finito già a novembre. Se ne riparlerà nella prossima stagione.

