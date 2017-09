Bologna-Napoli, le quote: azzurri nettamente con il favore del pronostico

Torna la Serie A con la sua terza giornata, dopo la pausa necessaria per le qualificazioni delle Nazionali a Russia 2018. Il Napoli affronterà il Bologna in trasferta. Le quote dei bookmakers di stanleybet.it danno i ragazzi di Maurizio Sarri nettamente favoriti sui felsinei nonostante il fattore campo: il Napoli vincente è quotato a 1.33, con pareggio a 5.25 e vittoria dei padroni di casa addirittura a 9.00.

Il Napoli non è l'unico top club dato assolutamente per favorito. Secondo il sito di scommesse, infatti, la Juventus dovrebbe avere vita facile con il Chievo Verona: 1.17 la vittoria dei bianconeri, pareggio a 7.50 e vittoria clivensi a 16.00. Per quanto riguarda l'altro anticipo, impegnata sempre domani è la Roma, che dovrà giocare sul campo della Sampdoria. Giallorossi a 1.87 con pareggio a 3.75 e vittoria della Samp a 4.00.

Come il Napoli, domenica giocherà (in anticipo) l'Inter. Favoritissima sulla Spal: 1.23, con l'impresa della squadra di Semplici proposta a 13.00 e il pareggio a 6.20. La gara più equilibrata tra club con ambizioni di altissima classifica è quella infine tra Lazio e Milan: Lazio leggermente avanti a 2.50 sul 2.85 degli ospiti, con il segno X quotato a 3.30.