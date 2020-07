Gattuso: "Punto guadagnato. Con prestazioni così non andiamo lontano"

"E' un punto guadagnato per quanto fatto oggi. Con prestazioni come queste non andiamo lontano". Così Gennaro Gattuso ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 1-1 contro il Bologna.

"Dobbiamo prepararci al meglio per la sfida dell'8 agosto contro il Barcellona. Posso anche capire che qualche giocatore sia stanco perchè si gioca ogni tre giorni, oggi abbiamo cambiato tanto. Ma l'atteggiamento non deve e non può esssere quello visto oggi. Oggi è venuta a mancare la componente mentale, abbiamo fatto una prestazione al di sotto di quelle fatte nell’ultimo periodo”, ha aggiunto il tecnico del Napoli.