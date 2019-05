Bologna-Napoli si giocherà sabato alle 20,30

Bologna-Napoli, valevole per l'ultima giornata di campionato, si giocherà in anticipo sabato 25 maggio alle ore 20,30 allo Stadio Dall'Ara.

Il pareggio per 3-3 ottenuto dai felsinei contro la Lazio ha infatti reso ininfluente il match tra rossoblù ed azzurri ai fini della lotta salvezza e non sarà dunque necessario giocare in contemporanea con le squadre coinvolte nella bagarre per non retrocedere.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport.

