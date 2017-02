Bologna-Napoli 1-7: azzurri 'settebellezze', è show al Dall'Ara

Il Napoli strapazza il Bologna dell’ex Donadoni e riscatta il brutto passo falso di domenica scorsa contro il Palermo. Gli azzurri sommergono di reti i padroni di casa, grazie agli scatenati Hamsik e Mertens, autori di una tripletta a testa.

Sarri sceglie (finalmente) Diawara e Zielinski titolari e conferma a sorpresa Maksimovic in difesa, nonostante il rientro di Koulibaly dalla Coppa d’Africa. L’inizio dei partenopei è subito scintillante: Hamsik di testa porta in vantaggio i suoi dopo soli tre minuti. Insigne poco più tardi raddoppia, sfruttando al meglio un assist straordinario di Zieliniski.

Il Bologna prova a reagire e si guadagna un calcio di rigore, per un ingenuo fallo di mano di Callejon. Dal dischetto Destro si fa ipnotizzare da Reina. Passano pochi secondi e ancora Callejon si fa espellere per un fallo di reazione.

La superiorità numerica dei felsinei dura poco, visto che Mertens, lanciato verso la porta avversaria, costringe Masina ad atterrarlo. Massa tira fuori il rosso e sul calcio di punzione è lo stesso belga a bucare la rete di Mirante. Il Bologna accorcia le distanze con Torosidis, ma è ancora Mertens, in chiusura di tempo, a siglare il 4-1 con una splendida azione personale.

Nella ripresa gli azzurri finiscono per dilagare. Doppietta di capitan Hamsik e gol finale di Mertens, per il 7-1 finale, a dieci giorni dalla sfida di andata con il Real Madrid, con in mezzo il match di campionato contro il Genoa in programma venerdì sera, senza Callejon e Hysaj che saranno squalificati.

BOLOGNA-NAPOLI 1-7

BOLOGNA (4-3-3): Mirante (80' Da Costa); Torosidis, Oikonomou, Maietta, Masina; Nagy, Pulgar, Dzemaili; Rizzo (46' Verdi), Destro (67' Petkovic), Krejci. A disp. Sarr, Gastaldello, MBaye, Donsah, Taider, Di Francesco, Sadiq. All. Donadoni

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Zielinski (73' Giaccherini), Diawara (62' Allan), Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne (79' Rog). A disp. Rafael, Sepe, Chiriches, Koulibaly, Maggio, Strinic, Jorginho, Pavoletti, Milik. All. Sarri

Arbitro: Massa di Imperia

Marcatori: 4', 70', 74' Hamsik, 6' Insigne, 33', 43', 90' Mertens, 36' Torosidis

Note: ammoniti: Pulgar, Maietta, Diawara, Callejon, Hysaj. Espulsi: al 26' Callejon e al 32' Masina. Al 26' Destro si fa parare un calcio di rigore da Reina.