Bologna-Napoli 1-1: un altro pari per gli azzurri, agganciati dal Milan

Ancora un pari per il Napoli, dopo quello di domenica scorsa contro il Milan. Gli azzurri impattano per 1-1 a Bologna e vengono agganciati in classifica al sesto posto dai rossoneri. Non basta un gol iniziale di Manolas. Nel finale Barrow regala il pareggio agli uomini di Mihajlovic.

Gattuso si affida ad un tridente d'attacco inedito per la sfida del Dall'Ara contro il Bologna. Il tecnico azzurro lascia a riposo Insigne, Mertens e Callejon, puntando su Lozano, Milik e Politano. Questo l'undici iniziale scelto dall'allenatore del Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Elmas, Demme, Zielinski, Politano, Milik, Lozano.

La partita si mette subito bene per i partenopei, che al minuto 7 già passano in vantaggio grazie ad un gol di testa di Manolas, che batte Skorupski sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nonostante un predominio sostanziale ed un Politano particolarmente vivace, il Napoli però non riesce a raddoppiare.

Neanche l'ingresso nella ripresa dei tre moschettieri Insigne, Mertens e Callejon serve a trovare la rete della sicurezza e nel finale, a 10 dal termine, dopo un prolungato forcing, il Bologna perviene al pareggio con Barrow, sfiorando in pieno recupero anche il gol del clamoroso sorpasso con Danilo, che con un tiro dalla distanza colpisce il palo a Meret battuto.

GATTUSO: "CON PRESTAZIONI COSì NON ANDIAMO LONTANO"