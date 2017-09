Bologna-Napoli 0-3, le pagelle: Callejon ancora decisivo

Le pagelle di Bologna-Napoli 0-3:

Reina 7

Hysaj 6, Chiriches 6, Koulibaly 6,5, Ghoulam 6,5

Allan 6,5, Jorginho 5, Hamsik 5,5

Callejon 7,5, Mertens 7, Insigne 6

Albiol 7, Zielinksi 6,5, Diawara 6,5

Sarri 6,5

Arbitro Giacomelli 5

MAN OF THE MATCH

CALLEJON 7,5: i suoi tagli si rivelano ancora una volta decisivi e micidiali. Sblocca la partita, corre in lungo e in largo sulla fascia ed offre a Zielinski anche l'assist per il 3-0 finale.