Calciomercato, il Napoli pensa a Boga: il fratello del''asso del Sassuolo conferma

In diretta Radio Punto Nuovo è intervenuto il fratello e agente di Jeremie Boga, formidabile fantasista del Sassuolo, ex Chelsea. Un giocatore che piace a moltissime squadre in serie A. Fra queste, ammette il fratello di Boga, c'è anche il Napoli: "Ho incontrato Giuntoli, non di recente però. A dicembre ho parlato con lui spesso, poi non ci siamo più incrociati. Jeremie sarabbe entusiasta di Napoli, l'obiettivo è arrivare in una squadra di prima fascia", ha spiegato l'agente di Boga.