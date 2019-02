Bimbo senegalese con ustioni gravi a Napoli: vorrebbe incontrare Koulibaly

Verrà operato al Policlinico di Napoli per delle gravi ustioni subite al volto e su tutto il corpo. Ha anche un desiderio: incontrare Kalidou Koulibaly. Il protagonista è un bambino di 12 anni che è stato ricoverato nell'ospedale partenopeo per un grave incidente subito in Senegal. La sua capanna è stata incendiata dall'esplosione di una lampada a petrolio ed è stato trasferito in Italia per l'operazione grazie all'associazione “Emergenza Sorrisi”.

Il desiderio

Il piccolo, una volta a Napoli, ha espresso il desiderio di conoscere di persona il suo idolo, proveniente dalla sua stessa nazione. Il suo appello ha fatto il giro dei social con il moltiplicarsi di post che hanno l'obiettivo di far arrivare la sua storia sino alle orecchie del difensore del Napoli, non nuovo a iniziative del genere. Insieme al suo desiderio c'è però la realtà di una difficile doppia operazione: al volto e alle mani che sono i punti che hanno subito maggiori danni.