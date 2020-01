Bimbo anti-Juve in diretta televisiva: "Ho coperto lo scudetto di quella squadra di m***a"

Un bambino napoletano si è messo in mostra ieri, nel prepartita di Napoli-Juventus. Il bambino è stato inquadrato durante la carrellata iniziale, in campo, dove era presente come accompagnatore di Fabian Ruiz. Il bambino, come da prassi, indossava la maglia degli avversari, dunque quella bianconera della Juventus. Quando è stato inquadrato il piccolo si è rivolto alla telecamera, ha indicato lo stemma e, con un'espressione disgustata, ha fatto segno di disapprovazione.

Intercettato nel post partita da Club Napoli AllNews, il bambino ha detto: "Ho coperto lo scudetto di quella squadra di m***a". Le dichiarazioni hanno suscitato opposte reazioni sui social.