Bimba della Terra dei Fuochi lancia un appello a Mertens: "Resta con noi"

"Dries resta con noi, ti prego, ti voglio tanto bene, tu non sai l'amore che provo per te...". Così la piccola Aurora, una bimba della Terra dei Fuochi, chiede a Dries Mertens di non lasciare Napoli in un videomessaggio, pubblicato su Facebook dalla giornalista Marilena Natale.

La bimba già in passato aveva inviato un messaggio all'attaccante belga, che si era poi recato a trovarla presso l'ospedale Pausillipon.