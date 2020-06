Bigon: "Le parole di Van Basten sullo scudetto del 90? Non sa fare i conti"

"Van Basten ha scritto nel libro che il Napoli rubò lo Scudetto nel 1990? Mi dispiace sentire queste cose, anche perché Marco Van Basten è stato un grandissimo campione e io lo stimo molto. L'ho incontrato tante volte ed è una persona deliziosa. A lui, però, così come a tutti gli altri che mettono in dubbio la nostra vittoria, dico che non sanno fare nemmeno i conti. Il Napoli avrebbe vinto lo Scudetto anche senza l'episodio della monetina di Alemao contro l'Atalanta". Così Albertino Bigon, ex tecnico del Napoli del secondo scudetto, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della lotta per il campionato con il Milan del 1990.

"Portare il secondo scudetto a Napoli, abbinato ad una supercoppa, fu un traguardo straordinario", ricorda Bigon.