Biglietti Roma-Napoli, il caso finisce in Parlamento

Il deputato napoletano di Fratelli d'Italia Marcello Taglialatela ha sottoposto un'interrogazione ai Ministri dell'Interno e dello Sport, per chiedere chiarimenti rispetto alla decisione presa dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive di vietare l'acquisto dei biglietti validi per il match Roma-Napoli, in programma prossimo 14 ottobre nella Capitale, a tutti i cittadini residenti in regione Campania.

In particolare chiede al Ministro degli Interni ed il Ministro per lo Sport "quali decisioni intenda prendere per porre rimedio a tale scelta dell'osservatorio sulle manifestazioni sportive che, discriminando territorialmente gli abitanti di una intera regione, porrebbe in atto un odioso comportamento razziale".

Per Taglialatela, infatti, la decisione crea "una incredibile e stupida divisione tra gli stessi tifosi napoletani in quanto lascerebbe la possibilità di assistere all'incontro calcistico a quanti risiedono in altre regioni".