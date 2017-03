Roma-Napoli, Settore Ospiti aperto ai non residenti in Campania

Per la gara di campionato Roma-Napoli, in programma sabato 4 marzo nella Capitale, il Settore Ospiti sarà aperto per i tifosi del Napoli non residenti in Campania, ove risiedono i gruppi organizzati.

Questa la misura organizzativa decisa in sede di Gos alla vigilia dell’incontro. Tutti i supporter azzurri, con esclusione dei residenti in Campania, potranno dunque acquistare sui consueti canali i tagliandi riservati alla tifoseria ospite, seguendo il percorso di afflusso dedicato, ed in sicurezza dalla direttrice Ponte Milvio.

Tutte le ulteriori misure di sicurezza per la partita - informa una nota della Questura di Roma - saranno illustrate durante il tavolo tecnico in programma venerdì prossimo.