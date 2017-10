Biglietti Roma-Napoli: vendita vietata ai residenti in Campania

Per la gara Roma-Napoli, in programma allo Stadio Olimpico sabato 14 ottobre 2017, sono adottate, al momento (eventuali ulteriori e/o diverse disposizioni, saranno comunicate in seguito), le seguenti prescrizioni:

Divieto di vendita dei tagliandi di tutti i settori ai residenti nella Regione Campania, con conseguente sospensione del programma di fidelizzazione della S.S.C. Napoli.

Divieto di vendita dei tagliandi di tutti i settori ai residenti nella Regione Campania, anche se possessori di Tessere del Tifoso diverse da quelle della S.S.C. Napoli;

Incedibilità del titolo d’accesso.

Questi i prezzi resi noti dalla Roma sul proprio sito ufficiale: