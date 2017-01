Real Madrid-Napoli, la nota: "I tifosi ospiti non entreranno in altri settori"

Notizie non positive per i tifosi del Napoli. Con una comunicazione sul proprio sito ufficiale, infatti, il Real Madrid ha annunciato che non sarà consentito ai supporters azzurri di assistere al match di Champions League, in programma il prossimo 15 febbraio al Bernabeu, in settori destinati ai tifosi di casa.

"In conformità con la vigente normativa Uefa, i settori destinati ai tifosi ospiti, i cui biglietti sono acquistabili solamente attraverso il Napoli, sono ubicati, per sicurezza, in una zona debitamente separata dal resto dei tifosi, motivo per il quale il Real Madrid si riserva il diritto di non consentire l'entrata allo stadio a tifosi ospiti con biglietti acquistati tramite altri canali e non ubicati nella zona a loro riservata", si legge nella nota del club spagnolo.