Biglietti Napoli-Udinese: prezzi e modalità di vendita

I biglietti per la gara di campionato Napoli-Udinese, in programma domenica 17 marzo alle ore 18.00 presso lo Stadio San Paolo, saranno posti in vendita a partire da martedì 12 marzo 2019 alle ore 10.00.

Per tutti i possessori di Fidelity Card, i titoli potranno essere caricati in modalità digitale presso tutti i punti vendita abilitati, esibendo la fidelity, oppure, comodamente da casa, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it.

Si precisa che le prime tre file delle Tribune Posillipo e Nisida nonché le prime due file dei settori Distinti, Curva A e Curva B, hanno subito o subiranno delle variazioni per i lavori in corso e, pertanto, alcuni posti potrebbero non essere disponibili.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 50,00

Tribuna Nisida € 35,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 22,00

Curve € 12,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!