Biglietti Napoli-Udinese: prezzi e modalità di vendita

Dalle ore 15 di venerdì 7 aprile saranno in vendita i biglietti per Napoli-Udinese, anticipo della 32esima giornata di Serie A in programma sabato 15 aprile alle ore 20.45.

I tagliandi possono essere acquistati nelle abituali ricevitorie autorizzate e sul web.

I prezzi:

SETTORE Prezzo Tribuna Posillipo Euro 40 Tribuna Nisida Euro 25 Distinti Euro 14 Tribuna Family Euro 10 Curve Euro 12

Ridotto Tribuna Family: Euro 5

La SSC Napoli ricorda che per i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card e di Fidelity Card, è possibile acquistare anche on line.