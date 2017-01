Biglietti Napoli-Real Madrid, NoiConsumatori: "Indaghi la Procura"

"Intervengano le autorità competenti per ristabilire trasparenza, buona fede e correttezza nello sport e nel sociale". Queste le parole del presidente dell'associazione NoiConsumatori, l'avvocato Angelo Pisani, sulla questione della vendita dei biglietti per Napoli-Real Madrid.

"Il 29 dicembre era iniziata ufficialmente la vendita dei biglietti per il match tra Napoli e Real Madrid, ma dopo pochi minuti dalla messa a disposizione dei biglietti gli stessi risultavano già tutti esauriti. Pochi minuti dopo sono iniziati a comparire online e tramite altri venditori gli stessi biglietti, tutti ovviamente a prezzi maggiorati e su siti non autorizzati".

Queste le segnalazioni di molti tifosi giunte allo sportello reclami di NoiConsumatori, che chiede alle autorità competenti e alla Procura della Repubblica di indagare su ogni violazione e irregolarità in atto, anche con il sequestro dei biglietti e la remissione degli stessi per bagarinaggio, segnalando che online i posti in curva vanno dai 210 ai 650 euro, a fronte dei 50 del prezzo ufficiale, fino ad arrivare ai 1600 euro per la Tribuna d’Onore.