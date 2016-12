Biglietti Napoli-Real Madrid: prezzi e modalità di vendita

I biglietti per Napoli-Real Madrid, in programma il 7 marzo 2017 allo Stadio San Paolo (ore 20.45) e valida per gli Ottavi di Finale di Champions League saranno posti in vendita a partire da giovedì 29 dicembre ore 10,00.

Gli abbonati della stagione 2016-17 avranno una precedenza sul posto, fino alle ore 23.59 di domenica 15 gennaio.

Modalità di acquisto per gli abbonati:

- i titolari di tessera del tifoso "Club Azzurro Card" , della Fidelity Card " Fan - Away" e "Fan Stadium" con caricamento del titolo di accesso in modalità digitale presso tutti i punti vendita e modalità on-line;

- gli abbonati titolari di voucher elettronico con rilascio di biglietto cartaceo esclusivamente presso i punti vendita abilitati.



Da giovedì 29 dicembre la vendita sarà aperta anche ai non abbonati, ma inizierà in tempi diversi rispetto a ciascun settore e si svolgerà secondo le seguenti modalità:

- da giovedì 29 dicembre a venerdì 6 gennaio, e fino ad esaurimento posti, sarà possibile acquistare esclusivamente i biglietti dei settori Tribuna Posillipo e Tribuna Nisida e Tribuna Family, nelle abituali ricevitorie. Sarà possibile acquistare i tagliandi anche a partire dal 16 gennaio, attraverso il sito ufficiale della SSC Napoli in collaborazione con Listicket;

- da lunedì 9 gennaio a domenica 15 gennaio, e fino ad esaurimento posti, saranno in vendita anche i tagliandi del settore Distinti, nelle abituali ricevitorie. Sarà possibile acquistare i tagliandi anche on line, a partire dal 16 gennaio, attraverso il sito ufficiale della SSC Napoli in collaborazione con Listicket;

- da lunedì 16 gennaio, e fino ad esaurimento posti, la vendita sarà aperta anche per il settore Curve, nelle abituali ricevitorie, ed anche on line. Sarà possibile acquistare i tagliandi anche a partire dal 16 gennaio, attraverso il sito ufficiale della SSC Napoli in collaborazione con Listicket

I prezzi dei tagliandi saranno applicati per due periodi di vendita e precisamente:

Questi i prezzi dal 29.12.2016 al 31.01.2017

Tribuna d'Onore Euro 250

Tribuna Posillipo Euro 190

Tribuna Nisida Euro 150

Distinti Euro 100

Tribuna Family Euro 80

Curve Euro 50

Tribuna Family ridotto: Euro 40

Questi i prezzi dal 1.02.2017 al 7.03.2017

SETTORE Prezzo

Tribuna d'Onore Euro 350

Tribuna Posillipo Euro 250

Tribuna Nisida Euro 190

Distinti Euro 130

Tribuna Family Euro 120

Curve Euro 70

Tribuna Family ridotto: Euro 60

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta;

E' vietato il cambio utilizzatore;

E' consentito l'acquisto di un massimo 4 tagliandi per acquirente;

Non è consentito l'annullo del tagliando dopo l'acquisto;

La SSC Napoli ricorda che per i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card, di Fidelity Card e Club Azzurro Card e' possibile acquistare anche on line.