Napoli-Real Madrid, anticipata la vendita di curve e distinti

In riscontro alle notevoli richieste di acquisto pervenute, la Ssc Napoli ha deciso di anticipare il periodo di vendita dei tagliandi per i posti disponibili per i settori Distinti e Curve per il match di Champions League Napoli-Real Madrid.

Pertanto da lunedì 2 gennaio, alle ore 12,00, e fino ad esaurimento delle scorte, presso le abituali rivendite listicket sarà possibile acquistare i tagliandi sia per i settori di curva che per i distinti.

Ogni acquirente potrà acquistare un max di 2 tagliandi per titolare diverso previa esibizione dei documenti d'identità.

Il periodo di prelazione per gli abbonati della stagione 2016/17, che avranno una precedenza sul posto, viene esteso fino alle ore 23.59 del 20 gennaio.

Questi i prezzi dal 02.01.2017 al 31.01.2017

SETTORE Prezzo Tribuna d'Onore Euro 250 Tribuna Posillipo Euro 190 Tribuna Nisida Euro 150 Distinti Euro 100 Tribuna Family Euro 80 Curve Euro 50

Tribuna Family ridotto: Euro 40