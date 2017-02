Napoli-Real Madrid, via al concorso per vincere biglietti del settore distinti

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito internet, lancia un concorso per vincere dei biglietti per Napoli-Real Madrid.

Tutti i tifosi azzurri che dal 6 al 26 febbraio effettueranno acquisti presso gli unici due Official Store SSC Napoli, al Centro Commerciale Campania ed alla Stazione Centrale di Napoli, potranno partecipare all’estrazione di 20 tagliandi del settore Distinti per l'attesissimo match di ritorno contro gli spagnoli, in programma il prossimo 7 marzo allo Stadio San Paolo.

Maggiori informazioni sul concorso sono disponibili sul sito ufficiale del club partenopeo.