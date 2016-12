Napoli-Real Madrid: lunghe file al botteghino per acquistare i biglietti

1 / 3

I biglietti per Napoli-Real Madrid, in programma il 7 marzo 2017 allo Stadio San Paolo (ore 20.45) e valida per gli Ottavi di Finale di Champions League, sono in vendita dalle ore 10.00 del 29 dicembre.

Lunghissime le file al botteghino, con persone in fila dalle prime ore del mattino per non perdere la possibilità di assistere al match epocale per gli azzurri.

I 2300 tagliandi in vendita libera, per i settori Tribuna Posillipo e la laterale Tribuna Nisida, sono andati esauriti in circa mezz'ora dopo la messa in vendita. Prosegue invece la vendita dei biglietti per gli abbonati, che hanno diritto di prelazione.

Molte lamentele per i prezzi troppi alti dei biglietti da parte dei tifosi.

Gli abbonati della stagione 2016-17 avranno una precedenza sul posto, fino alle ore 23.59 di domenica 15 gennaio.

QUANTO COSTANO I BIGLIETTI E COME ACQUISTARLI

