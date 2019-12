Biglietti Napoli-Parma: prezzi e modalità di vendita

I biglietti per la gara di campionato Napoli-Parma, che si disputerà il 14 dicembre 2019 alle ore 18.00 presso lo Stadio San Paolo di Napoli, saranno posti in vendita a partire da lunedì 9 dicembre 2019 alle ore 12.00.

I PREZZI

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 45,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 30,00

Curve € 14,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

ACQUISTO ON LINE

La SSC Napoli ricorda che per i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card, Fan Away e Fan Stadium Card è possibile acquistare anche on line. Per effettuare l’acquisto è sufficiente collegarsi al sito web ufficiale della SSC Napoli.