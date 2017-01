Biglietti Napoli-Palermo: prezzi e modalità di vendita

A partire dalle ore 15.00 di martedì 17 gennaio saranno in vendita i biglietti per la gara di Campionato Napoli-Palermo del 29 gennaio 2017 h. 20,45.

La Ssc Napoli ha annunciato una promozione speciale che concede la possibilità di acquistare un biglietto per Napoli-Fiorentina ad una tariffa speciale: coloro che acquisteranno, infatti, contestualmente un biglietto per Napoli-Palermo, potranno acquistare nello stesso settore un biglietto ad una tariffa speciale di 5 euro ("Promo Fiorentina" con prezzo valido per tutti i settori).

La promozione è valida solo se si acquisteranno contestualmente e per lo stesso utilizzatore, sia il tagliando per Napoli-Palermo, che quello per Napoli-Fiorentina.

Questi i prezzi ordinari di Napoli-Palermo

SETTORE Prezzo Tribuna d'Onore Euro 45 Tribuna Posillipo Euro 35 Tribuna Nisida Euro 25 Distinti Euro 14 Tribuna Family Euro 10 Curve Euro 10

Tribuna Family ridotto: Euro 5