Biglietti Napoli-Milan: prezzi e modalità di vendita

I biglietti per Napoli-Milan, che si disputerà il 25 agosto 2018 alle ore 20.30 presso lo Stadio San Paolo di Napoli, saranno posti in vendita a partire da lunedì 13 agosto 2018 alle ore 11.00.

La SSC Napoli garantirà agli abbonati della stagione 2017/2018 il diritto di precedenza sull’acquisto del biglietto fino alle ore 23.59 di domenica 19 agosto 2018, non necessariamente nello stesso posto della precedente stagione, in relazione ai lavori che sono stati effettuati e che saranno effettuati nello stadio. Contestualmente, sarà possibile acquistare tutti i posti liberi da abbonamenti. Per tutti i possessori di Fidelity Card, i titoli potranno essere caricati in modalità digitale, presso tutti i punti vendita abilitati, esibendo fidelity e segnaposto, oppure, comodamente da casa, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it. Tutti i possessori di Voucher Elettronico 2017/2018, esibendo voucher e documento d’identità, potranno usufruire del diritto di precedenza esclusivamente presso i Punti Plus, il cui elenco è presente sul sito www.sscnapoli.it.

Si precisa che le prime tre file delle Tribune Posillipo e Nisida nonché le prime due file dei settori Distinti, Curva A e Curva B, hanno subito o subiranno delle variazioni per i lavori in corso e, pertanto, alcuni posti potrebbero non essere disponibili. Per coloro che erano titolari di un abbonamento per la stagione 2017/18 per i posti sopra indicati, la SSC Napoli riserverà la possibilità di esercitare il diritto di precedenza sull’acquisto dei singoli biglietti in un posto, se libero, alternativo, nello stesso settore, esclusivamente presso i Punti Plus. Per i possessori della Club Azzurro Card e della Fan Away, si consiglia di verificarne la scadenza. Qualora la card risulti scaduta, per godere della precedenza, sarà necessario dotarsi della nuova Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, acquistabile on line, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it e successivamente potranno trasferire il diritto di precedenza da una tessera all’altra.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 70,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ minore € 5,00

Distinti € 45,00

Curve € 35,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta.