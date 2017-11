Napoli-Milan, biglietti in vendita: i prezzi

Sono in vendita i biglietti per la gara di campionato Napoli-Milan che si disputerà sabato 18 novembre 2017 ore 20,45 presso lo Stadio San Paolo di Napoli.

La vendita sarà articolata secondo il seguente programma:

- fino alle ore 17,00 di mercoledì 8 novembre 2017 la vendita sarà riservata a coloro che acquisteranno online attraverso il caricamento digitale del titolo sulla fidelity card.

- Dalle ore 17,01 di mercoledì 8 novembre 2017 la vendita continuerà presso tutti punti abilitati Listicket.

Per coloro che decideranno di sottoscrivere la fidelity card online e successivamente caricare in modalità digitale il titolo attraverso l’acquisto sul web, si ricorda che al termine della procedura di sottoscrizione della fidelity card , il sito genera un foglio provvisorio che viene inviato all’utente con una email di conferma. Tale foglio provvisorio ha la stessa valenza della fidelity card vera e propria (badge), ciò vuol dire che sin da subito è possibile acquistare titoli in via digitale ed accedere allo stadio. La SSC Napoli informa, inoltre, che nei giorni 3 e 6 novembre 2017 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 sarà operativo uno sportello al botteghino 6 dello Stadio San Paolo per coloro che vorranno sottoscrivere la fidelity card senza usufruire del servizio online.

Per tale evento non è consentito il cambio utilizzatore.

Questi i prezzi:

Tribuna d'Onore € 120,00

Tribuna Posillipo € 90,00

Tribuna Nisida € 65,00

Tribuna Family € 30,00 / € 5,00 (tariffa ridotta)

Distinti € 50,00

Curve € 30,00

Per effettuare l’acquisto online è sufficiente collegarsi al sito web ufficiale della SSC Napoli www.sscnapoli.it e cliccare nelle sezioni “biglietti” o "insieme allo stadio", oppure accedere direttamente dal banner “ ticket on line” presente nella home page del sito ufficiale SSC Napoli.