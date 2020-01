Biglietti Napoli-Lazio e Napoli-Juve: promo speciale per chi li acquista entrambi

I biglietti per la gara di Coppa Italia Napoli-Lazio e per la gara di Campionato Napoli-Juventus, che si disputeranno rispettivamente il 21 gennaio 2020 alle ore 20.45 ed il 26 gennaio 2020 ore 20.45 presso lo Stadio San Paolo di Napoli, saranno posti in vendita a partire da venerdì 17 gennaio 2019 alle ore 15.00.

La SSC Napoli è lieta di annunciare una promozione che concede la possibilità di acquistare un biglietto per la gara di Coppa Italia Napoli-Lazio ad una tariffa speciale; infatti, coloro che acquisteranno un biglietto per la gara Napoli-Juventus di campionato, potranno acquistare un biglietto ad una tariffa cosiddetta "promo ticket".

La promozione è valida solo se si acquisteranno i biglietti contestualmente, nello stesso settore e per lo stesso utilizzatore, sia per l'evento Napoli-Juventus di Campionato, che per l’evento Napoli-Lazio di Coppa Italia, presso i punti vendita abituali del circuito Ticketone.

Alla luce della Determinazione del Casms n° 3 del 16 gennaio 2020, per la gara Napoli-Juventus, potranno acquistare i tagliandi solo i residenti nella regione Campania e i possessori di fidelity card della SSC Napoli ovunque residenti.

Continuano, inoltre, i privilegi per gli abbonati della stagione in corso, i quali potranno usufruire di una tariffa agevolata “promo abbonato” se acquisteranno il biglietto, per la gara di Coppa Italia, entro e non oltre le ore 23.59 di domenica 19 gennaio.

PREZZI

Napoli vs Lazio prezzi ordinari (per chi acquista solo questo evento)

Tribuna Posillipo € 30,00

Tribuna Nisida € 20,00

Tribuna Family € 8,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 14,00

Curve € 10,00.

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Napoli vs Lazio “promo ticket” e “promo abbonato”

Tariffa applicabile a coloro che acquisteranno contestualmente un biglietto per la gara di campionato Napoli vs Lazio e per gli abbonati della stagione 2019.20.

Tribuna d’Onore € 40,00

Tribuna Posillipo € 14,00

Tribuna Nisida € 10,00

Distinti € 10,00

Curve € 5,00

Napoli vs Juventus prezzi ordinari

Tribuna Posillipo € 110,00

Tribuna Nisida € 90,00

Tribuna Family € 20,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 70,00

Curve € 40,00

ACQUISTO ON LINE

La SSC Napoli ricorda che per i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card, Fan Away e Fan Stadium Card è possibile acquistare anche on line.

Per effettuare l’acquisto è sufficiente collegarsi al sito web ufficiale della SSC Napoli, www.sscnapoli.it e cliccare nella sezione "insieme allo stadio" oppure accedere direttamente dal banner “ticket on line” presente nella home page del sito ufficiale SSC Napoli.