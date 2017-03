Biglietti per la doppia sfida Napoli-Juve, è già febbre in città

Grande entusiasmo in città per il via alle vendite dei biglietti per la doppia sfida Napoli-Juve.

Lunghe file all'esterno di alcune delle principali rivendite cittadine per accaparrarsi i preziosi tagliandi per assistere ai match contro i bianconeri, complice la promozione messa in atto dal club partenopeo che contribuirà, con ogni probabilità, ad una splendida cornice di pubblico sugli spalti in entrambi gli appuntamenti.

La promozione concede la possibilità di acquistare un biglietto per la gara di Coppa Italia del 5 aprile ad una tariffa speciale, per coloro che acquisteranno un biglietto per la gara di campionato.

E’ riservata una speciale promozione anche agli abbonati della stagione 2016-17, che potranno acquistare il tagliando per lo stesso settore e posto di validità del proprio abbonamento, al prezzo ridotto, previa esibizione dello stesso abbonamento.