Biglietti Napoli-Juve: prezzi e modalità di vendita

A partire dalle ore 12.00 di lunedì 25 febbraio 2019 saranno posti in vendita i biglietti per Napoli-Juventus, in programma domenica 3 marzo 2019 allo Stadio San Paolo alle ore 20.30.

Come indicato dalla Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n° 8 del 22 Febbraio 2019, la vendita sarà consentita solo ai residenti nella Regione Campania ed ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della SSCNapoli, ovunque residenti.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 110,00

Tribuna Nisida € 85,00

Tribuna Family Adulto € 20,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 55,00

Curve € 40,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

MODALITA’ DI ACQUISTO ON LINE

La SSC Napoli ricorda che per i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card, Fan Away e Fan Stadium Card è possibile acquistare anche on line.

