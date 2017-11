Napoli-Juve, cresce l'attesa in città per i biglietti

Cresce l'attesa per Napoli-Juventus, l'attesissimo big match della 15esima giornata di campionato, che si giocherà venerdì 1° dicembre allo Stadio San Paolo con calcio d'inizio alle 20,45.

Tra i tifosi azzurri è già febbre biglietti, a circa 10 giorni dall'evento che potrebbe segnare una svolta nei rapporti di forza del campionato di Serie A.

Il club partenopeo non ha comunicato ancora nulla di ufficiale in merito alla vendita dei tagliandi. Non è da escludere, comunque, che se ne saprà di più nei prossimi giorni, magari dopo il match casalingo di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.