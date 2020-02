Napoli-Inter, Formisano: "Prezzi speciali per abbonati e non solo"

"I prezzi di Napoli-Inter, gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, sono in via di ufficializzazione. Per le curve gli abbonati compreranno il biglietto a 5 euro. Coloro che assisteranno alla partita in casa col Torino, invece, pagheranno le curve 6/7 euro. Sono prezzi molto calmierati, in curva la media è molto bassa, circa 26 euro. Questa è una forma di premio per i tifosi consueti, riservata agli abbonati e a coloro che non lo sono. E' sufficiente che comprino il biglietto della gara casalinga più vicina a quella di Coppa con l'Inter per avere il biglietto a prezzi stracciati. Se è possibile introdurre una differenza prezzi tra anello superiore e inferiore di Curve e Distinti? Al momento la struttura non presenta sistemi che consentano di evitare gli scavalcamenti, abbiamo notato in passato che vendere a un prezzo più basso nel settore inferiore portava qualcuno a voler scavalcare in quello superiore". Così l'Head of Operations della SSC Napoli Alessandro Formisano, nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, ha anticipato alcune importanti informazioni sulla vendita dei tagliandi per il match di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter.

Il dirigente azzurro ha affrontato anche altri argomenti, tra cui quello della maglia da gioco del prossimo anno: "La maglia per il '20-'21 è già stata disegnata, decisa, nelle varie declinazioni di colori. I tempi lo richiedono, l'obiettivo è quello di presentarla nel periodo del ritiro a Dimaro e bisogna dare tempo alle fabbriche di produrle e spedirle".

"Se ci saranno amichevoli estive al San Paolo? Penso di sì, poi in questo governa la scelta che fa l'allenatore di chiedere date e luoghi. Negli ultimi anni ci sono state limitazioni legate all'impianto, a parte i concerti non dovrebbe esserci nulla, quindi potrebbero essrci amichevoli al San Paolo", ha concluso Formisano.