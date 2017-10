Biglietti Napoli-Inter: prezzi e modalità di vendita

I biglietti per la gara Napoli–Inter, che si disputerà il 21 ottobre 2017 alle ore 20,45 allo Stadio San Paolo di Napoli, saranno posti in vendita a partire dalle ore 15,00 di mercoledì 4 ottobre.

I tagliandi potranno essere acquistati presso tutti i punti vendita Listicket. Per tale evento non è consentito il cambio utilizzatore.

Questi i prezzi:

Tribuna d'Onore € 120,00

Tribuna Posillipo € 90,00

Tribuna Nisida € 65,00

Tribuna Family € 30,00 / € 5,00 (tariffa ridotta)

Distinti € 50,00

Curve € 30,00

La SSC Napoli ricorda che per i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card e di Fidelity Card (Fan Away e Fan Stadium Card) e' possibile acquistare anche on line.