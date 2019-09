Biglietti gratis under 14 per le gare interne del Napoli: come ottenerli

La Ssc Napoli rilascia ingressi gratuiti ai minori di 14 anni, per assistere alle gare interne del campionato, ai sensi del D.L. 8/2/2001 nr 8, convertito, con modificazione, nella legge 4 aprile 2007 n. 41.

La legge prevede il rilascio di biglietti nominativi gratuiti ai minori di anni 14 accompagnati da un genitore o un parente fino al quarto grado, nella misura di massima di un minore per ciascun maggiorenne, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al cinquanta per cento di quelle organizzate nel corso dell’anno. Il maggiorenne è tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva. Le procedure per l’ottenimento dei biglietti gratuiti saranno fissate dalle società organizzatrici.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE, ACQUISTO E RILASCIO

Nella stagione 19/20 si potrà usufruire degli ingressi gratuiti per le partite in casa allo Stadio San Paolo contro:

Sampdoria

Cagliari

Brescia

Hellas Verona

Genoa

Bologna

Parma

Lecce

Spal

Udinese

Sassuolo

Eventuali integrazioni potranno essere successivamente disposte in conseguenza di aggiornamenti dei calendari o dell’organizzazione di ulteriori gare ufficiali.

In attesa di valutare la fattibilità tecnica per implementare modalità di acquisto e rilascio attraverso canale telematico, attualmente allo studio, per consentire l’emissione contestuale del tagliando a pagamento e del tagliando omaggio per il minore, in un posto adiacente, nel rispetto delle norme vigenti, l’acquisto dei biglietti, ad eccezione del settore tribuna family, essendo già prevista l’emissione di biglietti con tariffe agevolate, potrà essere effettuato attraverso le seguenti modalità operative:

a. presso i punti vendita TicketOne:

Indirizzo C.A.P. Comune Provincia Nome Telefono Via Giovanni Diacono 75 80144 Napoli NA Ivana Blelè 0810382711 Corso Vittorio Emanuele 51 80047 San Giuseppe Vesuviano NA TKT Point di Cattolico Tommaso D.I. 0815294939 Piazza Vittorio Emanuele II 26 80046 San Giorgio a Cremano NA Porta dei Sogni 0812561537 Corso Vittorio Emanuele 727/a 80122 Napoli NA Eventi e Momenti di Flora Mercogliano D.I. 0817617450

b. inviando una richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica under14@sscn.it, specificando la gara, il settore, i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) del minore e dell’accompagnatore (genitore o parente) ed allegando copia dei documenti d’identità; dovrà inoltre fornire prova documentale del suo rapporto di parentela con il minore (genitore o parente fino al quarto grado).

Si precisa che l’emissione del biglietto omaggio avverrà unitamente al biglietto per l’accompagnatore e sarà condizionata alla disponibilità di posti nel settore richiesto e alla prova dell’avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario del corrispettivo relativo al biglietto intero destinato al familiare maggiorenne accompagnatore tramite bonifico all’iban che sarà indicato dal Club una volta ricevuta la richiesta.

Per ragioni organizzative ed amministrative, la richiesta dei tagliandi dovrà avvenire in tempo utile affinchè possano essere processati i dati e fornito l’iban per il bonifico, e pertanto, la prova del pagamento, con evidenza del codice CRO, dovrà essere inviata a mezzo mail entro e non oltre 3 giorni lavorativi precedenti la data dell’incontro.

L’indirizzo di posta elettronica suindicato sarà dedicato esclusivamente all’emissione di detti tagliandi (omaggio Under 14 ed accompagnatore pagante) e non potrà svolgere funzioni diverse; si invitano pertanto gli utilizzatori a non presentare richieste diverse per evitare di intralciare l’attività di emissione dei biglietti.

I biglietti acquistati dall'accompagnatore maggiorenne, necessariamente a tariffa intera, e quello gratuito del minore di anni 14, potranno essere caricati sul titolo digitale.