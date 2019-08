Napoli-Genk: le info sui biglietti

Napoli-Genk si giocherà allo Stadio San Paolo martedì 10 dicembre alle ore 18.55 (gara valevole per la giornata 6 del Gruppo E della Champions League 2019-2020).

I tagliandi per assistere al match saranno in vendita on line attraverso il circuto Ticketone e presso le abituali rivendite. E' previsto il diritto di prelazione per gli abbonati alle gare interne del Napoli per il campionato 2019-2020.

Non è da escludere che il club azzurro possa riproporre un mini-abbonamento per le tre partite casalinghe dei gironi.