Napoli-Feyenoord, bloccata la vendita dei biglietti ai tifosi ospiti

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, il Feyenoord rende noto di aver ricevuto una comunicazione dal Napoli, in cui il club azzurro spiega di non aver ricevuto dalle autorità, almeno per il momento, l'autorizzazione per vendere i biglietti del settore ospiti ai tifosi olandesi in vista del match di Champions League in programma il prossimo 26 settembre allo stadio San Paolo.

Il club di Rotterdam, come scritto nella nota ufficiale, sta cercando un contatto con la Uefa per capire se c'è ancora la possibilità di ottenere biglietti per i suoi sostenitori in occasione della gara di Napoli.

Alcuni tifosi del Feyenoord, nella primavera del 2015, furono protagonisti di incidenti e numerosi danni in città in occasione di una trasferta in Europa League a Roma contro i giallorossi.

Nei giorni scorsi, inoltre, sui social, si era già letto di alcune provocazioni dei supporters olandesi in vista della sfida di settembre.

Anche per il match dei play off Champions League contro il Nizza nelle scorse settimane, il settore ospiti dello stadio San Paolo era rimasto chiuso per motivi di ordine pubblico, a causa di 'ruggini' precedenti che intercorrevano fra le due tifoserie.