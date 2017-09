Biglietti Napoli-Feyenoord, prezzi e modalità di vendita

I biglietti per la gara Napoli-Feyenoord del 26 settembre 2017 ore 20.45 valida per il Group Stage di Champions League saranno posti in vendita a partire da lunedì 18 settembre ore 14,00. Il diritto di precedenza sul posto sarà riservato a tutti coloro che avranno sottoscritto l’abbonamento per il campionato 2017-18, entro le ore 23.59 di giovedì 14 settembre. Il diritto di precedenza terminerà alle ore 14.00 di giovedì 21 Settembre 2017.

Modalità di acquisto per gli abbonati:

- i titolari di tessera del tifoso "Club Azzurro Card", della Fidelity Card "Fan - Away" e "Fan Stadium" con caricamento del titolo di accesso in modalità digitale presso tutti i punti vendita e modalità on-line;

- gli abbonati titolari di voucher elettronico con rilascio di biglietto cartaceo esclusivamente presso i punti vendita abilitati. Tutti i posti liberi da abbonamenti saranno in vendita contestualmente, a partire da lunedì 18 Settembre 2017 ore 14:00.

In attesa di definizione da parte delle Autorità Competenti, la Questura di Napoli ha disposto, al momento, che la vendita è vietata ai cittadini olandesi.

I prezzi:

Tribuna d'Onore € 150,00

Tribuna Posillipo € 100,00

Tribuna Nisida € 80,00

Tribuna Family Adulto € 35,00/ minore € 5,00

Distinti € 60,00

Curve € 35,00



Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta. La SSC Napoli ricorda che per i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card, Fan Away e Fan Stadium Card e' possibile acquistare anche on line.