Napoli, prezzi agevolati agli abbonati per le tre gare di Champions League

In vista dei prossimi impegni di Champions League, la SSC Napoli è lieta di annunciare un ulteriore vantaggio per gli abbonati.

I prezzi che saranno applicati per le tre gare del Group Stage 2019.20 prevederanno infatti due tariffe per ogni settore, una intera e una agevolata, solo per gli abbonati.

Gli abbonati della stagione 2019.20 potranno godere di uno sconto del 25% sull’acquisto del singolo tagliando.

Questi i 3 eventi in programma e i relativi prezzi:

- SSC Napoli vs Liverpool FC 17.09.2019 ore 21.00

TARIFFA INTERA

Tribuna d’Onore € 300,00

Tribuna Posillipo € 110,00

Tribuna Nisida € 90,00

Tribuna Family € 30,00 / € 5,00 (ridotto under 12)

Distinti € 70,00

Curve € 40,00

TARIFFA AGEVOLATA RISERVATA AGLI ABBONATI con 25% di sconto

Tribuna d’Onore € 225,00

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 65,00

Distinti € 50,00

Curve € 30,00

- SSC Napoli vs FC Salzburg 05.11.2019 ore 21.00

TARIFFA INTERA

Tribuna d’Onore € 200,00

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 20,00/€ 5,00 (ridotto under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 25,00

TARIFFA AGEVOLATA RISERVATA AGLI ABBONATI con 25% di sconto

Tribuna d’Onore € 150,00

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 45,00

Distinti € 30,00

Curve € 14,00

- SSC Napoli vs KRC Genk 10.12.2019 ore 18.55

TARIFFA INTERA

Tribuna d’Onore € 200,00

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 20,00/€ 5,00 (ridotto under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 25,00

TARIFFA AGEVOLATA RISERVATA AGLI ABBONATI con 25% di sconto

Tribuna d’Onore € 150,00

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 45,00

Distinti € 30,00

Curve € 14,00