Napoli-Barcellona, in vendita i biglietti per il settore ospiti

Il Barcellona ha aperto le vendite dei biglietti per il settore ospiti dello Stadio San Paolo in vista del match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli in programma il prossimo 25 febbraio a Fuorigrotta.

Le vendite, iniziate martedì 7 gennaio, termineranno il 10 febbraio. Sono 2336 i tagliandi a disposizione dei tifosi blaugrana per l'incontro del San Paolo, al costo di 70 euro.

Il Barça ha messo a disposizione dei propri supporters anche alcuni pacchetti con il volo di andata e ritorno per Napoli nel giorno della partita che vanno dai 213 ai 284 euro.