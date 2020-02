SKY - Napoli-Barcellona, biglietti rimborsabili per tifosi 'preoccupati' per Coronavirus

"Da fonti vicine al Napoli si apprende che i tifosi hanno la possibilità di annullare i biglietti acquistati per Napoli-Barcellona, match di Champions League in programma stasera al San Paolo". E' quanto si legge sul sito di Sky Sport in merito al match di questa sera e alle conseguenze che le problematiche relative al Coronavirus stanno avendo sul calcio italiano.

In seguito all'annullamento - informa l'emittente satellitare - sarà possibile richiedere il rimborso del tagliando in ricevitoria.