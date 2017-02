Biglietti Napoli-Atalanta, prezzi e modalità di vendita

Da mercoledì 14 febbraio, alle ore 10, saranno in vendita i biglietti per Napoli-Atalanta, anticipo della 26esima giornata di Serie A in programma sabato 25 febbraio alle ore 18 al San Paolo.

I tagliandi sono in vendita nelle abituali ricevitorie autorizzate.

Questi i prezzi:

SETTORE Prezzo Tribuna Posillipo Euro 35 Tribuna Nisida Euro 25 Distinti Euro 14 Tribuna Family Euro 10 Curve Euro 10

Tribuna Family ridotto: Euro 5