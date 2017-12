Napoli-Atalanta, promozioni speciali sui biglietti

A partire dalle ore 14.00 di mercoledì 27 dicembre 2017 e fino alle ore 14.00 di giovedì 28 dicembre 2017 saranno posti in vendita i biglietti per la gara di Tim Cup Napoli-Atalanta del 2 gennaio 2018 h. 20:45 esclusivamente per gli abbonati della stagione 2017-18 con precedenza sul posto.

Essi potranno acquistare il tagliando valevole per la gara di Tim Cup, per lo stesso settore e posto di validità del proprio abbonamento, ad una tariffa speciale cosiddetta "Promo abbonato”, previa esibizione dello stesso abbonamento presso gli abituali punti vendite oppure attraverso il web.

Questi i prezzi:

Tariffa speciale cosiddetta "Promo abbonato" applicabile solo per gli abbonati

TRIBUNA ONORE € 10,00

TRIBUNA POSILLIPO € 5,00

TRIBUNA NISIDA € 4,00

DISTINTI € 3,00

CURVE € 2,00

Giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 14.01 inizierà la vendita libera e saranno posti in vendita anche i biglietti per la gara di campionato Napoli-Hellas Verona del 6 Gennaio 2018 ore 15.00. La SSC Napoli è lieta di annunciare una promozione che concede la possibilità di acquistare un biglietto per la gara di Tim Cup Napoli-Atalanta ad una tariffa speciale; infatti, coloro che acquisteranno un biglietto per la gara Napoli vs Hellas Verona di Campionato, potranno acquistare un biglietto ad una tariffa speciale cosiddetta "Promo Ticket".

La promozione è valida solo se si acquisteranno i biglietti contestualmente, nello stesso settore e per lo stesso utilizzatore, sia per l'evento Napoli-Hellas Verona di Campionato, che per l’evento Napoli vs Atalanta di Tim Cup, presso le ricevitorie abituali del circuito Listicket.

Napoli-Atalanta Tim Cup.

Tariffa speciale cosiddetta "Promo Ticket" applicabile solo per coloro che acquisteranno contestualmente un biglietto per la gara di campionato Napoli-Verona:

TRIBUNA POSILLIPO € 7,00

TRIBUNA NISIDA € 6,00

DISTINTI € 5,00

CURVE € 3,00