Milan-Napoli, sospesa la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti

Su determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive è stata sospesa la vendita dei biglietti del "Settore Ospiti" per Milan-Napoli, anticipo della 21esima giornata di Serie A in programma sabato 21 gennaio alle ore 20.45 allo Stadio Meazza di Milano.

In considerazione dei connotati di rischio della gara, la decisione è stata presa anche "in ragione del comportamento violento tenuto da una frangia di tifosi partenopei in occasione della gara Napoli-Spezia".

Pertanto, in attesa di ulteriori determinazioni dell'Osservatorio, non sarà possibile per i tifosi azzurri acquistare i tagliandi per la gara di San Siro.