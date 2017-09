Lazio-Napoli, i tifosi azzurri potranno essere presenti all'Olimpico

In occasione di Lazio-Napoli, turno infrasettimanale della quarta giornata di Serie A in programma mercoledì 20 settembre alle ore 20.45, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha determinato le seguenti misure organizzative che saranno adottate:

- vendita dei tagliandi per il settore ospiti nel limite della capienza stabilita dall’Autorità di P.S., ai residenti nella Regione Campania solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della S.S.C. Napoli ed ai residenti nelle altre regioni anche se non possessori di tessera del tifoso.

- vendita dei tagliandi per tutti gli altri settori dello stadio ai residenti nella Regione Lazio, anche non in possesso di tessera del tifoso, nonché ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della SS Lazio, ovunque residenti.

- incedibilità dei titoli di ingresso.