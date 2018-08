Lazio-Napoli: biglietti in vendita

La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 12:00 di venerdi 10 agosto, saranno messi in vendita i tagliandi per la partita di campionato LAZIO-NAPOLI in programma sabato 18 agosto alle ore 20:30.

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL'ACQUISTO CHE, IL TITOLO D'INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.

I tagliandi si potranno acquistare presso:

- I punti vendita Lazio Style 1900

- Le rivendite Listicket-Ticketone

- Il call center al numero a pagamento 892.101

- Il sito internet LISTICKET.COM con la modalità di acquisto HOME TICKETING per cui è necessario disporre di una stampante laser e, la modalità PASSBOOK - PASSWALLET (lettura al tornello da smartphone).

Si ricorda che chi acquista un biglietto è tenuto a mostrare il suo documento di identità, pena l’impossibilità di emettere il titolo di accesso ( D.L. 8/2/2010 nr. 8). Non verranno considerate come documenti idonei alla vendita, tutte le patenti di ultima generazione che non riportano le indicazioni del luogo di residenza.

Per i ragazzi under 14, è possibile esibire anche solo il tesserino sanitario, per gli altri minori più grandi, è necessario esibire in alternativa in originale o in copia:

- il documento di identificazione rilasciato dal Comune;

- carta d'identità;

- lo stato di famiglia con foto;

- il certificato di nascita con foto o il passaporto di un genitore (in cui compaia ovviamente il minorenne).

Il numero massimo di tagliandi acquistabili da una singola persona è di quattro e con le disposizioni dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d'identità.

Per acquistare i tagliandi ci sarà tempo fino al calcio d’inizio dell’incontro. Si ricorda a tutti i tifosi che, il punto vendita dei tagliandi più vicino allo Stadio Olimpico è il Lazio Style 1900 in Via Guglielmo Calderini 66/C e sarà aperto il giorno della partita, dalle ore 10:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 20:30 con la disponibilità solo per la stampa dei tagliandi di Lazio - Napoli.

SETTORI E PREZZI

SETTORE INTERO RID. UNDER 16 (*) INVALIDI CIVILI 100% (**) TRIBUNA D'ONORE CENTRALE 200 € == == TRIBUNA MONTE MARIO 100 € 60 € 60 € TRIBUNA TEVERE TOP 75 € 45 € 45 € TRIBUNA TEVERE 55 € 30 € 30 € TRIBUNA TEVERE NON DEAMBULANTE IN CARROZZELLA 30 € == == TRIBUNA TEVERE NON DEAMBULANTE IN CARR. ACC.GNO 30 € == == DISTINTI NORD EST - NORD OVEST - SUD EST 35 € 20 €. == SETTORE OSPITI - DISTINTI SUD OVEST 40 € == == CURVA NORD 30 € 16 €. ==

(*) Possono acquistare un tagliando Ridotto Under 16 i ragazzi nati dal 1/1/2002

(**) I tagliandi ridotti Invalidi Civili al 100%, posso essere acquistati solo presso i Lazio Style 1900 .

I bambini di 4 anni nati dal 1/1/2014 accedono allo stadio gratuitamente e senza biglietto.

Infine, all’ingresso il controllo dell’identità sarà effettuato su ogni singolo spettatore ed è pertanto obbligatorio esibire un documento di identità, compresi i minorenni.

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IL GIORNO DELLA GARA, sarà attivata la biglietteria in viale delle olimpiadi 61, presso l'ex ostello della gioventù. Il punto vendita sarà attivo dalle ore 16:30 di sabato 18 agosto abilitato a rilasciare SOLO TAGLIANDI PER LA TRIBUNA TEVERE, TEVERE TOP, TEVERE DISABILI, MONTE MARIO E D'ONORE CENTRALE con questi prezzi:

S E T T O R E INTERO RID. UNDER 16 (*) INVALIDI CIVILI 100 % (**) TRIBUNA D'ONORE CENTRALE 200 €. == == TRIBUNA MONTE MARIO 100 €. 60 €. 60 €. TRIBUNA TEVERE TOP 75 €. 45 €. 45 €. TRIBUNA TEVERE 55 €. 30 €. 30 €. TRIBUNA TEVERE NON DEAMBULANTE IN CARROZZELLA 30 €. == == TRIBUNA TEVERE NON DEAMBULANTE IN CARR.- ACC.GNO 30 €. == ==

RESTRIZIONI SULLA VENDITA ADOTTATE DALL' OSSERVATORIO SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE COME DA DETERMINA N. 28 DEL 8 AGOSTO 2018:

- vendita dei tagliandi per il settore ospiti nel limite della capienza stabilita dall’Autorità di P.S. di 2.800 posti, ai residenti nella Regione Campania solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della S.S.C. Napoli ed ai residenti nelle altre regioni anche se non possessori di tessera del tifoso;

- vendita dei tagliandi per tutti gli altri settori dello stadio ai residenti nella Regione Lazio, anche non in possesso di tessera del tifoso, nonché ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della SS Lazio, ovunque residenti;

- incedibilità dei titoli di ingresso.