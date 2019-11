Più di trecento biglietti gratis per studenti e associazioni, intesa in arrivo

Nel punto 13.4 della nuova Convenzione per l'utilizzo del San Paolo stipulata tra Comune di Napoli e Società Sportiva Calcio Napoli si prevede la fornitura, da parte del club azzurro all'Ufficio Cerimoniale del Comune, di 320 biglietti di tribuna. I biglietti - forniti per ogni gara casalinga - sono da destinare "agli studenti delle scuole e/o ad associazioni presenti sul territorio cittadini che affrontano le problematiche legate al disagio minorile". Per l'erogazione si fa riferimento a successivo atto d'intesa che andrà stipulato tra assessori competenti e concessionario.

A tal proposito il Gruppo consiliare Agorà ha chiesto agli assessorati competenti (Istruzione e Politiche Sociali) maggiori delucidazioni attraverso una lettera firmata dai consiglieri Ciro Langella e Gaetano Simeone. La risposta dell'Assessorato alla Scuola guidato da Annamaria Palmieri è arrivata pochi giorni dopo: "La bozza d'accordo alla Società è stata presentata", spiegano dagli uffici, "ma va integrata con la parte relativa ai minori in area welfare". Presto, dunque, risolti gli ultimi scogli burocratici, associazioni e studenti potranno usufruire di questi 320 biglietti per ogni partita casalinga.