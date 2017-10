Genoa-Napoli, in vendita i biglietti per il settore ospiti

Sono in vendita i biglietti del "Settore Ospiti" per Genoa-Napoli, decima giornata di Serie A di mercoledì 25 ottobre (ore 20.45). I biglietti potranno essere acquistati sul circuito Lottomatica, esclusivamente dai possessori di Tessera del Tifoso, al prezzo di 25 Euro + diritti di prevendita.

La chiusura della vendita è fissata per martedì 24 ottobre alle ore 19 o fino ad esaurimento scorte dei 2.032 biglietti destinati al Settore Ospiti.

E' possibile acquistare due biglietti per ogni acquirente: uno con la tariffa intero (25 euro) e uno con la tariffa UNDER 16 OSPITI (15 Euro);

L'acquirente dei due biglietti deve essere maggiorenne.

Il suddetto acquirente potrà acquistare un tagliando d`ingresso allo stadio per un conoscente a tariffa ridotta, anche se la persona "Under" non è possesso della Tessera del Tifoso.

L'acquirente deve presentare il documento d’identità e la fotocopia del documento di identità del titolare del secondo biglietto.

L'ingresso allo stadio dei due utilizzatori dovrà avvenire contestualmente, unitamente ai documenti di identità. Il giorno della gara non saranno mesi in vendita i tagliandi del Settore Ospiti rimanenti e i residenti nella Regione Campania potranno acquistare biglietti in altri settori .

Per acquistare il tagliando e per entrare allo stadio, sarà necessario esibire un documento valido di riconoscimento.